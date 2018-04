Name : Call of Duty: WWII

Developer : Sledgehammer Games

Publisher : Activision

Platform(s) : PC, Xbox One, PlayStation 4

Genre : FPS

Release Date : November 3, 2017

Price : $79.99 (CDN), $59.99 (USD)

Read more about Call of Duty: WWII: Sledgehammer Games: Activision: PC, Xbox One, PlayStation 4: FPS: November 3, 2017: $79.99 (CDN), $59.99 (USD)Read more about Call of Duty: WWII

The latest DLC installment for Call of Duty – World War II launches today. Check out a few of the screens below and let us know how you like the new content.